В Пекине "не исключают возможности" встречи Си и Зеленского, но упоминают "интересы безопасности РФ"

Представитель Китая при Евросоюзе Фу Цун заявил, что Пекин "не исключает возможности" переговоров главы КНР Си Цзиньпина и президента Владимира Зеленского. Это может быть либо телефонный разговор, либо встреча.

Об этом китайский политик сообщил в интервью Financial Times.

По его словам, "не исключена возможность" потенциального телефонного разговора или встречи Си и Зеленского. Фу Цун отмечает, что чиновники КНР контактировали со своими украинскими коллегами.

По словам дипломата, что со стороны ЕС "было бы ошибкой" разрешить войне против Украины диктовать свои отношения с Пекином. Он считает, что есть "пространство для переговоров и даже для того, чтобы Китай и ЕС объединили усилия по содействию миру".

"Я не думаю, что это рациональный подход увязывать отношения с Китаем исключительно с украинским кризисом. Необходимо уважать законные интересы безопасности России. Это не черное и белое, как некоторые люди думают", — сказал Фу Цун.

Напомним, Владимир Зеленский пригласил лидера Китая Си Цзиньпина посетить Украину. По словам главы государства, он не контактировал с китайским лидером с самого начала полномасштабного вторжения России.

В МИД Китая заявили, что будут поддерживать диалог со всеми сторонами "украинского вопроса". Впрочем, конкретной информации о визите Си Цзиньпина в Украину нет.

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