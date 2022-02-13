В Пентагоне не дали утвердительного ответа, что Россия может напасть на Украину 16 февраля

В Пентагоне не дали утвердительного ответа, что Россия может напасть на Украину 16 февраля

В последние дни сильно увеличилось количество международных переговоров по поводу российской агрессии.

В Минобороны США не подтвердили информацию, что Россия планирует полномасштабное военное наступление на Украину с 16 февраля.

Сообщения о возможном вторжении не смог подтвердить представитель Пентагона Джон Кирби в интервью Fox News, пишет УНИАН.

"Я не в состоянии подтвердить эти сообщения", — сказал Кирби и добавил, что США считают, что "большие военные действия могут произойти в любой день".

Западные СМИ ранее сообщили, что ЦРУ и американские военные направили НАТО и союзникам информацию о возможном нападении России на Украину 16 февраля. Такую же информацию союзникам якобы сообщил и президент США Джо Байден, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

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В то же время в Пентагоне заявили, что американские солдаты не будут воевать в Украине.

Напомним, что ряд западных СМИ сообщают со ссылкой на источники в спецслужбах и дипломатических учреждениях других стран, что Россия якобы планирует военное вторжение в Украину уже на следующей неделе.

Каждый день проходят десятки дипломатических переговоров между лидерами стран по поводу российской агрессии.

Президент Франции Эммануэль Макрон 12 февраля поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился более полтора часа. Отмечается, что основная тема переговоров – это напряженность вокруг Украины. После этого Макрон переговорил с Зеленским, а также канцлером Германии Олафом Шольцем.

Президент США Джо Байден 12 февраля также побеседовал по телефону с Владимиром Путиным. Разговор длился более одного часа. Главная тема – напряженность возле границ Украины и наращивание войск Российской Федерации.

Вечером 13 февраля должен состояться телефонный разговор Байдена с Зеленским.

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