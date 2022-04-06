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В Пентагоне не исключают, что угроза большого международного конфликта растет.

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В Пентагоне не исключают, что угроза большого международного конфликта растет.

Associated Press

Вторжение РФ в Украину является самой большой угрозой миру и безопасности Европы и, возможно, всего мира» за последние несколько лет.

Глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Мили убежден, что действующий порядок в мире становится все более нестабильным, и угроза серьезного международного конфликта увеличивается.

Об этом Милли заявил во время слушаний в комитете по вооруженным силам Палаты представителей США, — пишет Укринформ.

«Мы погружаемся в мир, который становится все более нестабильным, и потенциал серьезного международного конфликта растет, а не уменьшается», — подчеркнул генерал.

Соединенным Штатам и западной демократии угрожают Китай и Россия, имеющие большой военный потенциал и стремящиеся «коренным образом изменить правила, основанные на нынешнем глобальном порядке».

По словам Милли, вторжение РФ в Украину является «наибольшей угрозой миру и безопасности Европы и, возможно, всего мира» за последние несколько лет.

В то же время он подчеркнул, что рад видеть, как мир собирается вокруг Украины.

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