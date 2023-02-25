В Пентагоне не заметили изменений в российских стратегических силах после "приостановки" РФ договора по ядерному оружию

Сейчас Россия изменила конфигурацию своих ядерных возможностей.

В Министерстве обороны США не заметили мин в позиции стратегических ядерных сил России после заявления российского диктатора Владимира Путина о приостановлении участия РФ в договоре СНВ-ІІІ.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, — пишет Укринформ.

«Мы считаем досадным, что они решили приостановить свое участие в договоре СНВ-ІІІ. Это безответственно, учитывая возможные последствия того, о чем мы говорим», – отметил представитель американского оборонного ведомства.

Сейчас в Вашингтоне не наблюдают, чтобы Россия изменила конфигурацию своих ядерных возможностей.

«О позиции стратегических сил России, мы не видели никаких признаков того, что она изменилась, равно как и мы не изменили нашей позиции»,- резюмировал представитель Пентагона.

Напомним, ранее эксперт объяснил, чем грозит то, что Путин приостановил участие России в договоре о ядерных вооружениях.

К тому же, российский посол рассказал, в каких случаях Москва может применить ядерное оружие.

Путин пригрозил, что Россия готова испытывать ядерное оружие. По утверждению Путина, США якобы разрабатывают новые типы ядерных боеприпасов.

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