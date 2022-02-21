В Пентагоне обещают сделать все возможное, чтобы эскалация в Украине из-за агрессии РФ не распространилась на Польшу

Глава Пентагона заявил о намерении обеспечить безопасность военных США.
США не собираются использовать своих военных в Украине, но сделают все возможное, чтобы предотвратить распространение агрессии РФ на Польшу и обеспечить безопасность американских военнослужащих.
Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в комментарии ABC News.
"Президент Байден очень четко сказал, знаете, о том, что мы не собираемся использовать силы в Украине. И мы сделаем все возможное, чтобы защитить наши войска и наших польских партнеров, чтобы не было опрокидывания через границу. Это то, за чем мы будем наблюдать, и мы будем заботиться о том, чтобы убедиться, что мы сделали правильные шаги, чтобы попытаться предотвратить это", — сказал он.
Как сообщалось, Байден согласился встретиться с Путиным, если РФ не совершит военных действий против Украины.
Напомним, США предупредили американцев об опасностях терактов в России.
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