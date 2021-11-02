В Пентагоне обеспокоенными дестабилизирующими действия на границе РФ и Украины и продолжают отслеживать ситуацию

В Пентагоне обеспокоенными дестабилизирующими действия на границе РФ и Украины и продолжают отслеживать ситуацию

США продолжат консультироваться по этому вопросу со своими союзниками и партнерами.

США продолжают отслеживать ситуацию на границе Россией и Украиною и обратят внимание на любые агрессивные действия в этом регионе.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби в связи с сообщениями в СМИ о переброске РФ войск у границы с Украиной, - пишет "Интерфакс".

"Как мы говорили ранее, любые агрессивные, способствующие эскалации действия вызовут большое беспокойство у США. Мы продолжаем поддерживать усилия по деэскалации в регионе и дипломатическое урегулирование конфликта в восточной части Украины", - сказал он.

США по-прежнему следят за ситуацией в этом регионе мира. Он добавил, что США продолжат консультироваться по этому вопросу со своими союзниками и партнерами.

Но он отказался строить предположения о предполагаемых намерениях российской стороны.

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