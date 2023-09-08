В Пентагоне объяснили, что боеприпасы с обедненным ураном не увеличивают риски онкологии

Танковые снаряды из обедненного урана, согласно научным исследованиям и статистическим данным, не увеличивают риски возникновения онкологических заболеваний, как об этом заявляют российские чиновники.
Об этом заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх со ссылкой на исследование авторитетных американских и международных учреждений, пишет Укринформ.
"Что касается влияния снарядов с обедненным ураном на здоровье, то я бы отвергла утверждения российских чиновников", — отметила Сингх.
Она озвучила выводы специалистов CDC (Центров контроля и профилактики заболеваний США), не нашедших доказательств, что снаряды с обедненным ураном вызывают онкологические заболевания.
Также ВОЗ не выявила связи между применением таких боеприпасов с заболеваниями лейкемией или другими подобными болезнями.
"И даже МАГАТЭ однозначно заявило, что нет никакой доказанной связи между влиянием урановых снарядов и увеличением заболеваемости раком или значительным влиянием на здоровье или окружающую среду", — подчеркнула представитель Пентагона.
В то же время, она напомнила, что снаряды, которые США передают Украине применяются многими армиями мира.
"Мы считаем, что они будут самыми эффективными снарядами для противодействия российским танкам и помогут украинцам защищать свою территорию", — резюмировала представительница Пентагона.
Напомним, ранее ТСН.ua объяснял, что такое снаряды с обедненным ураном и для чего они нужны Украине.
Кроме того, мы ранее информировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине более миллиарда долларов помощи.
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