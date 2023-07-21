В Пентагоне прогнозируют, что произойдет с "вагнеровцами" дальше

Об этом пишет CNN.

«Учитывая то, что мы видим в Беларуси, получаем сообщение о том, что войска ПИК «Вагнера» продолжают двигаться в этот регион и, я думаю, продолжают там консолидироваться... Мы, безусловно, видели, как войска «Вагнера» реинтегрированы в российскую армию», — заявила заместитель пресс-секретаря.

Также на прошлой неделе представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер заявил, что Пентагон не видит, чтобы силы Вагнера «участвовали в любом значительном объеме для поддержки боевых действий в Украине».

По сообщениям мониторинговых групп, на 19 июля в Беларусь прибыла уже шестая колонна с наемниками ППК "Вагнер". Число этих боевиков в РБ может составить уже 2000-2500 человек.

В ГУР Минобороны объяснили, что одна из задач передислокации "вагнеровцев" в Беларусь – постоянно держать в напряжении Украину, оттягивать ее силы с фронта и средства и пугать вторжением из РБ.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев предупредил боевиков "Вагнера" — "если они будут пытаться ступить своим грязным сапогом на украинскую землю — их будет ждать смерть".

В ГНСУ Украины 20 июля сообщили, что в настоящее время количество "вагнеровцев" в Беларуси не представляет угрозы для государства.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Колонны "вагнеровцев" едут в Беларусь с таинственным грузом! Что происходит?!"

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