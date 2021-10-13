В Пентагоне прокомментировали инцидент с американской атомной подводной лодкой

В оборонном ведомстве считают, что Китай неправ, когда обвиняет США в сокрытии информации об инциденте с подлодкой USS Connecticut.

В Пентагоне не согласны с мнением Китая, что американская сторона якобы скрывает информацию об инциденте с атомной подлодкой USS Connecticut.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

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"Странный у нас способ скрывать информацию: ведь мы сами опубликовали пресс-релиз о случившемся", - пошутил представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать претензии со стороны Китая.

Напомним, что американская атомная подводная лодка USS Connecticut, которая ранее получила повреждения во время выполнения задания в Южно-Китайском море, скорее всего, столкнулась с неизвестным китайским подводным объектом.

После инцидента спутник зафиксировал подлодку в надводном положении 3 октября примерно в 77 км от острова Юнсин в Южно-Китайском море. Над островом в 1974 году был установлен контроль со стороны Китая. Претензии к владению островом предъявляет Вьетнам. На острове располагаются китайская база для подводных лодок и военный аэродром.

Возможно, что подлодка USS Connecticut подходила к острову для проведения разведки.

Также она вряд ли могла столкнуться с подводным рельефом, ведь он хорошо изучен. Скорее всего, подлодка столкнулась с китайским подводным искусственным объектом, недавно созданным вблизи острова Юнсин для противодействия приближающимся силам противника.

Напомним, что ранее американские эксперты заявили в соцсетях, что корпус носовой части атомной подводной лодки ВМС США USS Connecticut, столкнувшейся с неизвестным объектом, получил большие повреждения.

USS Connecticut с водоизмещением 7,5 тыс. тонн является многоцелевой атомной подводной лодкой четвёртого поколения типа Seawolf. Ее ракетное вооружение - до 50 ракет Harpoon и Tomahawk, которые запускаются из торпедных аппаратов. Помимо боевых задач она выполняет также разведывательные функции.

Таких подлодок в ВМС США всего три. Стоимость каждой достигает в текущих ценах $ 8,5 млрд.

Добавим, что ранее между несколькими странами вспыхнул международный скандал из-за подводных лодок.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых введены в действие в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Поэтому Австралия разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали "ударом в спину".

Также посольство Китая в Вашингтоне отреагировало на решение об создании альянса. По словам представителя китайского посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенью, которого цитирует Reuters, этим странам следует избавиться от "менталитета холодной войны и идеологических предрассудков".

Отметим, в последние годы Пекин обвиняют в повышении напряженности на спорных территориях, таких как Южно-Китайское море.

Заметим, что, по информации СМИ, США, Великобритания и Австралия согласовали детали военного альянса без участия Франции.

Как сообщалось, в Париже объявили об отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии на фоне отказа Канберры от контракта с Францией на строительство подводных лодок в пользу партнерства с США.

У сирийских берегов уже есть британская подлодка - СМИ

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