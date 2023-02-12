В Пентагоне рассказали, о чем говорили Резников и Остин перед новым "Рамштайном"

Министр обороны Украины Алексей Резников поговорил по телефону с руководителем Пентагона Ллойдом Остином.

Лидеры оборонных ведомств двух стран обсудили приоритеты на следующую встречу в формате "Рамштайн", которая состоится уже 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

По его словам, в ходе диалога речь шла о приоритетах контактной группы по вопросам обороны Украины, в частности, поставка Украине средств ПВО и артиллерии. Резников также поделился актуальной информацией о ситуации на фронте.

Министры Остин и Резников также обсудили ускорение отправки в Украину вооружения, обещанного на предыдущей встрече в формате "Рамштайн" 20 января.

"Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее спикер минобороны США генерал Патрик Райдер сообщил, что девятое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины сосредоточится на конкретном обсуждении неотложных потребностей ВСУ накануне годовщины полномасштабного вторжения России.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал "многие интересные вещи", которые состоятся во время заседания в формате "Рамштайн".

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