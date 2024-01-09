В Пентагоне рассказали, почему глава американского министерства обороны попал в больницу

На фоне скандала в США, связанного с задержкой сообщений о госпитализации министра обороны Ллойда Остина спикер Пентагона генерал Патрик Райдер выступил с официальным заявлением, в котором подробно раскрыл развитие событий.

Об этом он сказал во время прессбрифинга, пишет Укринформ.

«22 декабря министр обороны Ллойд Остин прошел плановую медицинскую процедуру в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Во время процедуры и пребывания в больнице он передал оперативные полномочия заместителю министра обороны», — отметил представитель Пентагона.

На следующий день после процедуры Остин вернулся домой и продолжал работать оттуда в рождественские праздники.

«Вечером 1 января он начал чувствовать сильную боль и был доставлен каретой скорой в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где его госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Он был в сознании, но чувствовал боль. В тот вечер он прошел обследование и осмотр врачей», — заметил Райдер.

Поэтому 2 января на основании медицинских рекомендаций отдельные полномочия министра обороны были переданы заместителю министра обороны Кэтлин Гикс.

"Персонал министра обороны и заместителя, а также Объединенный комитет начальников штабов были уведомлены о том, что передача состоялась с помощью регулярных процедур электронного оповещения", — отметил Райдер. Руководитель аппарата министра обороны известил Белый дом о госпитализации Ллойда Остина 4 января.

«Руководитель аппарата министра обороны был болен гриппом, что повлекло задержку этих сообщений. Сейчас мы рассматриваем, как мы можем усовершенствовать эти процедуры уведомлений, включая уведомление Белого дома и Конгресса», — отметил представитель Пентагона.

По его словам, во второй половине дня 4 января замминистра и руководитель аппарата министра обороны немедленно взялись за подготовку публичного заявления и обращение в Конгресс. Однако в тот же день они были проинформированы, что министр готовится восстановить полную связь и соответствующие оперативные обязанности в пятницу, 5 января.

"В настоящее время министр остается госпитализированным в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, он выздоравливает и находится в хорошем состоянии", — отметил Райдер.

Спикер уточнил, что Ллойд Остин находится не в отделении интенсивной терапии, а в другой части госпиталя: "Он продолжает чувствовать дискомфорт, но прогноз благоприятный".

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Министр обороны имеет полный доступ к оперативной информации и может отдавать необходимые приказы средствами защищенной связи.

«Министр Остин взял на себя ответственность за проблемы, связанные с прозрачностью (сообщений о его состоянии здоровья – ред.). Министерство будет принимать меры по совершенствованию наших процедур оповещения», — резюмировал генерал.

В то же время представитель Пентагона не уточнил, что именно стало причиной для интенсивной терапии министра обороны и какой диагноз у него сейчас.

Напомним, что Байден призвал республиканцев в Конгрессе одобрить более 60 миллиардов долларов для Украины.

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