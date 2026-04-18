В Пентагоне шокировали заявлением о помощи Украине

Пентагон.

Предстоящая военная поддержка Украины не может зависеть от Соединенных Штатов Америки. Союзники из Европы должны взять больше инициативы.

Об этом заявил заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби, сообщает Politico.

В частности, он призвал американских союзников взять на себя финансирование и производство вооружений. Ведь предстоящая помощь Киеву «не должна зависеть от значительных вкладов США.

По его словам, поддержка Вашингтона в значительной степени опиралась на «сокращение ограниченных арсеналов США». Этот подход, подчеркнул американский чиновник, «больше не устойчив».

«Европа должна ускорить взятие на себя основной ответственности за конвенционную оборону континента. Это не вопрос выбора, а стратегическая необходимость», — сказал Колби.

Помощь Украине — заявление Венса

Недавно вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что гордится тем, что Белый дом прекратил военную помощь Украине.

«Честно говоря, это одно из тех решений, которыми больше всего горжусь в нашей администрации. Мы сказали Европе: „Если хотите покупать оружие, пожалуйста, но США больше не покупают оружие и не отправляют его Украине“. Мы просто вышли из этого процесса. И это очень хорошо», — сказал Венс.

