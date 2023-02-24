В Пентагоне убеждены, что предоставление Украине помощи изменит динамику войны с РФ

США верят, что подготовка и оборудование, предоставляемое Украиной, изменят динамику на поле боя в войне против России и позволят силам Киева прорвать российскую оборону.

Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин в интервью CNN.

"Мы учим и снаряжаем несколько бригад механизированной пехоты — это достаточно значительные возможности", — сказал Остин.

«В дополнение к этому, дополнительная артиллерия, и поэтому они смогут прорвать российскую оборону и маневрировать, и я думаю, что это создаст другую динамику».

Остин повторил общее мнение других американских чиновников, включая американского президента Джо Байдена, повторив, что США будут оставаться с Украиной столько, сколько потребуется.

"Пока Украина продолжает проводить операции и продолжает работать над тем, чтобы вернуть свою суверенную территорию, мы будем с ними", — сказал он, добавив, что международное общество будет с Украиной, когда боевые действия прекратятся.

США и их союзники предоставили украинцам боеприпасы, системы вооружения и обучения на миллиарды долларов с начала войны год назад — 29,8 миллиарда долларов из них только от США с начала российского вторжения. Недавно это включало в себя такие важные элементы, как ракетная система Patriot и танки M1 Abrams, хотя оба требуют значительного обучения и возможностей обслуживания.

Остин сказал, что эти дополнительные возможности будут иметь значение.

«Я думаю, что то, что мы делаем, возможности, которые мы предоставляем, опять же, возможности, а не просто платформа, возможности, которые мы предоставляем, я думаю, позволят украинцам начать менять динамику на поле боя», — добавил он. .

«Итак, вместо того, чтобы зайти в тупик, вы, вероятно, увидите, что украинцы формируют эту борьбу, чтобы они могли создавать возможности для себя и использовать эти возможности в будущем», — уточнил он.

"Украинцы заинтересованы в том, чтобы вывести россиян с их суверенной территории", – сказал он. "И я думаю, что это, вероятно, будет их целью, но я позволю украинцам говорить за себя", — подчеркнул чиновник.

Напомним, также глава Пентагона США Ллойд Остин в Брюсселе ответил на вопрос по поставкам Украине боевой авиации.

Отметим, что на 9 "Рамштайне" решения по ракетам и авиации ни США, ни союзники еще не приняли.

Читайте также:

Тайный визит: Энтони Блинкен и Ллойд Остин были в Киеве и встречались с Владимиром Зеленским