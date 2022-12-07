В Пентагоне утверждают, что США не мешают Украине развивать собственный ударный потенциал на большом расстоянии

США не вмешиваются в возможность Украины развивать ее собственный ударный потенциал.

Соединенные Штаты Америки не планируют вмешиваться в процесс разработки в Украине собственного боевого потенциала для нанесения ударов на большом расстоянии.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, пишет Укринформ.

«Работают ли США над тем, чтобы помешать Украине развивать свой собственный ударный потенциал на большом расстоянии? Короткий ответ – нет, мы этим совершенно не занимаемся», — сказал глава Пентагона.

Чиновник подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки уже потратили более $19 миллиардов только на оборонную поддержку Украины.

«Кроме того мы регулярно привлекаем союзников и партнеров, чтобы они также обеспечивали помощь в сфере безопасности», — отметил Остин.

Также военный чиновник вспомнил о работе контактной группы по обороне Украины, в так называемом формате «Рамштайн», которая собирается ежемесячно.

"И когда я там встречаюсь с нашими коллегами, меня вдохновляет уровень их преданности и решительности", — резюмировал Остин.

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Заявления Пентагона о войне в Украине

Ранее в министерстве обороны США заявили, что Россия намеренно убивает гражданских украинцев и разрушает инфраструктуру. Соседние страны смотрят с тревогой на такую имперскую агрессию россиян и эта тревога только нарастает.

Также глава Пентагона Ллойд Остин беспощадно раскритиковал Россию за войну против Украины с "преднамеренной жестокостью". Американский чиновник добавил, что боевые действия в Украине позволили всем странам увидеть тираническую и смертельную войну, которую никто не хотел бы пережить.

Но в то же время, как и в предыдущих заявлениях, в Пентагоне повторяют, что войска НАТО не собираются воевать против России. Но по-прежнему США не собираются отказываться от поддержки Украины, защищающей свою территориальную целостность и суверенитет.

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