В Пентагоне уверяют, что усиление помощи Израилю не будет влиять на поддержку Украины

Министерство обороны США убеждает, что какие-либо решения администрации относительно расширения возможностей военной помощи Израилю не будут иметь негативного эффекта на оборонную поддержку Украины.

Об этом заявила во время прессбрифинга заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, — пишет Укринформ.

«Мы обеспечиваем Израиль тем, что им нужно в их борьбе с такой террористической организацией, как ХАМАС. Мы также очертили то, что мы предоставляем, а именно боеприпасы, высокоточные боеприпасы и средства ПВО – что Армии обороны Израиля нужно», — отметила представительница Пентагона.

Она прокомментировала вопрос о появлении в СМИ публикаций о том, что администрация Байдена могла снять ограничения для доступа Израиля к вооружениям и боеприпасам, имеющимся в запасах США.

«Что касается Украины – здесь разные зоны ответственности, разные войны, очень разные ландшафты», — пояснила Сингх.

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Она подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжают оказывать поддержку Украине из оставшихся по статье президентских полномочий запасов. В то же время, как помощь Израилю поступает из другого фонда – FMF, Иностранного военного финансирования.

«Снова же, мы будем продолжать предоставлять обеим странам то, что им нужно», — резюмировала Сингх.

Напомним, что в Белом доме убеждают, чтобы Конгресс не отделял помощь Украине.

Отметим, ТСН.ua подробно освещает происходящее в Америке, которая является основным военным и финансовым донором Украины в войне против России. И политический кризис в Конгрессе США, впервые в истории приведший к отставке спикера Палаты представителей Кевина Маккарти из-за шантажа небольшой группы трампистов в рядах Республиканской партии, играет против нас.

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