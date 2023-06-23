В Пентагоне высказались об ударе Украины по Чонгарскому мосту: "Они сами выбирают цели"

В ведомстве отметили, что украинцы "сами планируют и проводят этот бой".

США не причастны к ударам по Чонгарскому мосту, и Украина с начала полномасштабного вторжения России сама выбирает цели для ударов.

Об этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил на брифинге 22 июня.

Комментируя удары по Чонгарскому мосту, Райдер отметил: "Это борьба Украины. Они планируют и проводят этот бой".

"Мы сосредоточены на работе с ними (украинцами – ред.), нашими союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что у них есть боевые возможности, необходимые им для защиты своей страны и возвращения суверенной территории... Они выбирают цели и выполняют эту миссию", – подчеркнул спикер Пентагона.

Удар по Чонгарскому мосту

Российские оккупанты заявили о ракетном ударе в ночь на 22 июня по Чонгарскому мосту на границе Херсонщины и Крыма. На автомобильном мосту было повреждено дорожное покрытие, где образовалось несколько сквозных дыр.

В ГУР Минобороны Украины прокомментировали удары по Чонгарскому мосту словами "продолжение следует". Там уточнили, что речь идет о планомерной работе Сил обороны, движения сопротивления и местного населения.

Как пояснил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, цель удара по Чонгарскому мосту – уничтожение логистического обеспечения врага вооружением и военной техникой. Он подчеркнул, что необходимо уничтожить все подвозы захватчикам на любом направлении.

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