В Пентагоне заверили, что после встречи в Рамштайне коалиция для поддержки Украины увеличивается

В Пентагоне заверили, что после встречи в Рамштайне коалиция для поддержки Украины увеличивается

Количество готовых международных партнеров. обеспечивать международную поддержку Украины при координации США, не ограничена.

Коалиция стран, которые готовы снова собраться на уровне глав оборонных ведомств для поддержки Украины, будет иметь большее количество, чем во время первой встречи в немецком Рамштайне.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, — пишет Укринформ.

«Есть и другие страны, выразившие заинтересованность в своем участии, не присутствовавшие на первом заседании», – отметил спикер Пентагона.

Количество международных партнеров, готовых обеспечивать международную поддержку Украины при координации США, не ограничено.

"Мы хотели бы иметь как можно больше стран", — добавил Кирби.

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Следует отметить, что следующее совещание лидеров оборонных ведомств стран должно состояться в понедельник. Она пройдет в онлайн-формате.

Напомним, впервые министры обороны 40 государств мира собрались на авиабазе Рамштайн – крупнейшей военной зарубежной базы США в мире – в Германии 26 апреля. США созвали конференцию своих партнеров для помощи Украине в ее военном противостоянии с Россией.

Украинский министр обороны Резников так прокомментировал встречу в Рамштайне: "Настоящие друзья Украины". Со своей стороны представители Базы Воздушных сил США назвали встречу "исторической".

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