В Пентагоне заверили, что ракетные удары России не помешали поставке оружия в Украину.

В Пентагоне заверили, что ракетные удары России не помешали поставке оружия в Украину.

Несмотря на такие удары, Соединенные Штаты сохраняют все возможности для поставки военной помощи, включая системы вооружений.

Ракетные удары РФ по критически важным объектам инфраструктуры не стали проблемой для поставки военной поддержки в Украину, помощь продолжает поступать.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, — пишет Укринформ.

"Они (россияне – ред.) пытались поразить то, что, по нашему мнению, являются критически важными инфраструктурными целями на западе (Украина – ред.), в том числе объекты электроснабжения, транспортные узлы и т.д. Мы рассматриваем это как их попытки взорвать возможности Украины по возобновлению своих сил", — отметил представитель оборонного ведомства США.

Несмотря на такие удары, Соединенные Штаты сохраняют все возможности для поставки военной помощи, включая системы вооружений. По словам Кирби, США и другие западные страны имеют множество способов для транспортировки необходимой помощи в Украину.

"Мы знаем, что материалы, оружие, боеприпасы попадают в руки украинцев", — резюмировал представитель Пентагона.

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