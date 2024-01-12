В Пентагоне заявили, что нет доказательств незаконного вывода из Украины оружия, предоставленного США

Украина предоставила американским партнерам полную информацию для учета и инвентаризации вооружений, переданных стране в качестве военной помощи.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, — пишет Укринформ.

«Важно отметить, что украинцы предложили беспрецедентный доступ к информации, касающейся оборудования, которое мы предоставляем. Таким образом, они полностью понимают и поддерживают нашу потребность в отчете», – заявил представитель оборонного ведомства США.

Так он прокомментировал последний отчет генерального инспектора минобороны США о том, что якобы неучтенными должным образом остались около 40 тысяч единиц американского оружия, предоставленного Украине.

Также читайте В Пентагоне рассказали, почему глава американского министерства обороны попал в больницу

Спикер Пентагона подчеркнул, что в настоящее время «нет вероятных доказательств незаконного вывода из Украины современного конвенционного оружия, предоставленного США».

Но есть случаи распространения Россией дезинформации совершенно противоположного содержания.

Райдер отметил, что ВСУ применяют предоставленное оружие эффективно.

Напомним, украинский журналист Виталий Портников считает, что российское политическое руководство не будет обсуждать возможность окончания войны и будет строить политические планы исходя из результатов выборов президента США в ноябре 2024 года.

Читайте также: