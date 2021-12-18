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В Пентагоне заявили, что пока не видят изменений на границе России и Украины

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В Пентагоне заявили, что пока не видят изменений на границе России и Украины

Associated Press

Они продолжают следить за ситуацией на украинской-российской границе. 

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США пока не зафиксировали значительных изменений на границе между Россией и Украиной.

Об этом пишет "Интерфакс". 

"Мы продолжаем следить за ситуацией на украинской-российской границе. Мы не наблюдаем никаких существенных изменений в расположении российских войск рядом с границей Украины", - добавил на брифинге Джон Кирби.

"(Российские войска - ред.) все еще там, в большом количестве", - резюмировал он.

Как сообщалось, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предупредила, что ЕС может расширить или принять дополнительные санкции против России в случае полномасштабного вторжения в Украину.

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