В Пентагоне заявили, что пока не видят изменений на границе России и Украины

Они продолжают следить за ситуацией на украинской-российской границе.
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США пока не зафиксировали значительных изменений на границе между Россией и Украиной.
Об этом пишет "Интерфакс".
"Мы продолжаем следить за ситуацией на украинской-российской границе. Мы не наблюдаем никаких существенных изменений в расположении российских войск рядом с границей Украины", - добавил на брифинге Джон Кирби.
"(Российские войска - ред.) все еще там, в большом количестве", - резюмировал он.
Как сообщалось, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предупредила, что ЕС может расширить или принять дополнительные санкции против России в случае полномасштабного вторжения в Украину.
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