В Пентагоне заявили, что Путин не имеет права вето на вступление Украины в НАТО

В Пентагоне заявили, что Путин не имеет права вето на вступление Украины в НАТО

По словам спикера Пентагона, решение о членстве может приниматься исключительно между Альянсом и Украиной.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во вторник, 1 февраля, заявил об отсутствии у Российской Федерации права вето в вопросе членства Украины в НАТО.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США.

По его словам, решение о расширении Альянса может приниматься исключительно с участием суверенного государства, которого оно касается, и представительства НАТО. "Это не тот вопрос, на который Путин может наложить вето. Это так не работает", — подчеркнул Кирби.

Представитель Пентагона напомнил о помощи со стороны международного сообщества с внедрением в Украине реформ, в частности в сфере обороны, необходимых для вступления в Альянс.

"Мы не собираемся так или иначе строить догадки о будущем расширении НАТО или участии в этом Украины. Опять же, это решение может приниматься только между Альянсом и Украиной, — резюмировал он. — И не может другая нация пытаться диктовать условия..."

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Москва специально выдвинула невыполнимые требования в так называемом договоре о "гарантиях безопасности".

Соединенные Штаты и НАТО официально отказали России в требовании не принимать Украину в ряды Альянса

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