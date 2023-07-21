В Пентагоне заявили, что в Украине украли некоторое западное оружие: его удалось вернуть

Наблюдательный орган Пентагона обнаружил, что некоторое западное оружие, направленное в Украину, было похищено до того, как его изъяли в прошлом году.

Согласно отчету генерального инспектора Министерства обороны, полученному CNN, преступники и торговцы оружием в Украине в прошлом году похитили некоторое оружие и оборудование, предоставленное Западом, предназначенное для украинских войск, прежде чем он был изъят.

Согласно отчету под названием «Ответственность Министерства обороны за оборудование, предоставленное Украине», украинские спецслужбы раскрыли заговоры по похищению оружия и оборудования.

В отчете генерального инспектора отмечено, что после вторжения России в Украину в прошлом году способность Министерства обороны США отслеживать и контролировать все поступающее в Украину американское оборудование, как того требует закон о контроле за экспортом оружия, столкнулась с проблемами из-за ограниченного присутствия США в стране.

Согласно отчету, исследовавшему период февраль-сентябрь 2022 года, управление оборонного сотрудничества не смогло провести необходимый мониторинг конечного использования военного оборудования, которое Соединенные Штаты предоставили Украине в 2022 финансовом году.

«Невозможность персонала Министерства обороны посетить места, где использовалось или хранилось предоставленное Украине оборудование, значительно усложняло способность осуществлять мониторинг.

В конце октября 2022 США восстановили выездные инспекции украинских складов оружия, чтобы лучше отслеживать, куда идет техника. Департамент также предоставил украинцам системы отслеживания, включая сканеры и программное обеспечение, сообщил законодателям в феврале бывший заместитель министра обороны Пентагона по политике Колин Кал.

Но в докладе подчеркивается, насколько тяжело было США в первые дни войны отследить оружие и оборудование на миллиарды долларов, которые они посылали в Украину.

Управление оборонного сотрудничества обратилось к украинскому правительству с просьбой предоставить отчеты о расходах, потерях и повреждении оборудования, предоставленного США, и они приложили усилия для предотвращения незаконного распространения оборонных материалов, предоставленных Соединенными Штатами.

Однако преступным организациям удалось похитить часть оружия и оборудования, предоставленных США и их союзниками, говорится в отчете.

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В конце июня 2022 года организованная преступная группа под руководством неназванного российского чиновника присоединилась к добровольческому батальону по поддельным документам и похитила оружие, в том числе гранатомет и пулемет, а также более 1000 патронов, говорится в отчете. Согласно сообщению, украинская разведка сорвала сговор.

В том же месяце украинские спецслужбы также раскрыли заговор торговцев оружием, работавших над продажей оружия и боеприпасов, которые они похитили на передовой на юге Украины, а также отдельный сговор украинских преступников, выдававших себя за работников гуманитарных организаций, похитивших бронежилеты на 17 000 долларов США.

А в августе 2022 года украинские спецслужбы разоблачили группу бойцов добровольческого батальона, похитивших 60 винтовок и почти 1000 патронов и хранивших их на складе, «вероятно, для продажи на черном рынке».

В отчете не уточняется, были ли оружие и оборудование американскими.

Напомним, 19 июля США объявили о новом пакете военной помощи для украинских военных на сумму в 1,3 млрд долларов. В пакет вошли, в частности, средства противовоздушной обороны и боеприпасы.