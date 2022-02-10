В Пентагоне заявили о передислокации поближе к Украине российских войск

В Пентагоне заявили о передислокации поближе к Украине российских войск

Из глубины России продолжают поступать дополнительные ресурсы на украинскую границу, в том числе на территорию Беларуси.

Россия продолжает наращивать военные мощности у границ с Украиной, в том числе на территории Белоруссии.

Об этом заявил спикер министерства обороны США Джон Кирби, — пишет Укринформ.

"По наращиванию количества войск… мы в дальнейшем наблюдаем, в том числе на протяжении последних суток, как из глубины России продолжают поступать дополнительные ресурсы к украинской границе, в том числе на территорию Беларуси", — отметил спикер Пентагона.

Он не стал озвучивать конкретные цифры из разведывательных отчетов, но заметил, что данные по численности войск РФ продолжают расти. А также сообщил о наличии признаков передислокации поближе к Украине дополнительных батальонных тактических групп.

Таким образом, резюмировал Кирби, Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в регионе.

Напомним, что в администрации президента США считают угрозой эскалации вблизи украинских границ совместные военные учения Беларуси и России.

Напомним, 10 февраля начинаются военные учения России и Беларуси. В Кремле заявляют, что эти учения носят исключительно оборонительный характер. Однако на Западе подозревают, что это часть подготовки России к возможному вторжению в Украину и уже наращивают военное присутствие в Европе.

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