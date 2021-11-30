В Пентагоне заявили об увеличении численности войск РФ у границы с Украиной: Россию призывают озвучить намерения

В Пентагоне заявили об увеличении численности войск РФ у границы с Украиной: Россию призывают озвучить намерения

Российские силы у границы Украины имеют комбинированную структуру – это разные роды войск.

Соединенные Штаты Америки продолжают наблюдать за передвижением войск России у украинской границы, а также фиксировать увеличение их численности.

Об этом заявил спикер Министерства обороны США Джон Кирби, — пишет Укринформ.

"Мы продолжаем наблюдать с большой обеспокоенностью за передвижением российских военных подразделений вблизи украинской границы", — отметил представитель оборонного ведомства США.

Кирби отметил, что пока не будет озвучивать конкретные цифры, но, по его словам, они продолжают увеличиваться.

Также читайте Пересмотр дислокации американских военных предполагает усиление сдерживания РФ - Пентагон

"Мы следим за этим внимательно, и что касается численности, я бы не давал оценок с этой трибуны относительно того, что конкретно мы видим. Но я могу сказать, что мы дальше наблюдаем передвижение, мы продолжаем видеть увеличение их сил", — добавил представитель. Пентагона.

Российские силы у границы Украины имеют комбинированную структуру: "Я имею в виду, что вблизи границы с Украиной продолжают сосредотачиваться подразделения разных родов войск".

Он в очередной раз обратился с призывом к руководству РФ быть более прозрачными по поводу действий и намерений российских сил. Кирби подчеркнул, что любые шаги России, направленные на эскалацию, будут вызывать серьезное отношение со стороны США, а также союзников и партнеров.

Как сообщалось ранее, глава МИД Дмитрий Кулеба назвал худший сценарий для Украины. По его словам, РФ может снова силой изменить границы в Европе, как это уже было в 2014, аннексировав Крым и оккупировав отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Следует отметить, что ранее сообщалось, что Россия сконцентрировала около 100 тысяч российских военных у границ с Украиной. По прогнозам, РФ готовится напасть на Украину в конце января или начале февраля 2022 года.

Читайте также:

Лукашенко заявил, что ничего не знает о планах России напасть на Украину