В Пентагоне заявили об увеличении численности войск РФ у границы с Украиной: Россию призывают озвучить намерения

Российские силы у границы Украины имеют комбинированную структуру – это разные роды войск.
Соединенные Штаты Америки продолжают наблюдать за передвижением войск России у украинской границы, а также фиксировать увеличение их численности.
Об этом заявил спикер Министерства обороны США Джон Кирби, — пишет Укринформ.
"Мы продолжаем наблюдать с большой обеспокоенностью за передвижением российских военных подразделений вблизи украинской границы", — отметил представитель оборонного ведомства США.
Кирби отметил, что пока не будет озвучивать конкретные цифры, но, по его словам, они продолжают увеличиваться.
"Мы следим за этим внимательно, и что касается численности, я бы не давал оценок с этой трибуны относительно того, что конкретно мы видим. Но я могу сказать, что мы дальше наблюдаем передвижение, мы продолжаем видеть увеличение их сил", — добавил представитель. Пентагона.
Российские силы у границы Украины имеют комбинированную структуру: "Я имею в виду, что вблизи границы с Украиной продолжают сосредотачиваться подразделения разных родов войск".
Он в очередной раз обратился с призывом к руководству РФ быть более прозрачными по поводу действий и намерений российских сил. Кирби подчеркнул, что любые шаги России, направленные на эскалацию, будут вызывать серьезное отношение со стороны США, а также союзников и партнеров.
Как сообщалось ранее, глава МИД Дмитрий Кулеба назвал худший сценарий для Украины. По его словам, РФ может снова силой изменить границы в Европе, как это уже было в 2014, аннексировав Крым и оккупировав отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Следует отметить, что ранее сообщалось, что Россия сконцентрировала около 100 тысяч российских военных у границ с Украиной. По прогнозам, РФ готовится напасть на Украину в конце января или начале февраля 2022 года.
Читайте также:
- Президент рассказал, что будет с "нормандским форматом" и Минскими договоренностями
- Просила Путина: Меркель сожалеет, что встреча "нормандской четверки" не состоялась
- РФ понесла бы огромные потери в случае нападения на Украину, поскольку ВСУ сильнее, чем в 2014 — посол Германии