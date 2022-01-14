В Пентагоне заявляют, что две трети российских войск рядом с Украиной переброшены из других регионов РФ

В Пентагоне заявляют, что две трети российских войск рядом с Украиной переброшены из других регионов РФ

США рассматривают разные сценарии развития ситуации на границе Украины и России.

Две трети российских войск, сконцентрированных у границ Украины, переброшены из других регионов РФ.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.

По его словам, около трети войск уже были сосредоточены в западной части России. В то же время около 2/3 всего боевого состава пришли туда изнутри страны.

"Я не могу ничего говорить о передвижение войск с востока на запад России. Это личный вопрос для Минобороны России. Я бы сказал, что примерно 2/3 наращенных войск, которые мы видели вокруг Украины, – это войска, которые мы считаем выведенными из гарнизона. Другими словами, они еще не были на западе страны, а прибыли из других мест. Однако это их значительная часть. Опять же, около 1/3 уже была в западных и южных военных округах", — сказал Кирби.

Представитель Пентагона подчеркнул, что Соединенные Штаты до сих пор рассматривают разные сценарии развития событий на российско-украинской границе. Вашингтон пока нет подтверждений, что Россия начала отвод войск, заметил Кирби.

Кроме того, американское Минобороны не имеет доказательств, что Владимир Путин принял окончательное решение еще раз напасть на Украину. Поэтому Белый дом поддерживает усилия дипломатического решения напряженности.

Напомним, 12 января 2022-го расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что российские военные опрокидывают живую силу и техники из Сибири и Дальнего Востока в аннексированный Крым, а также в регионы, граничащие с Украиной. Речь идет о военных грузовиках, автозаправщиках, танках, боевых машинах пехоты, реактивных системах залпового огня "Град" и "Ураган". Вероятно, военные также перевозят зенитный ракетный комплекс "Тор" или зенитную самоходную установку "Шилка".

Читайте также:

"Даже не будем обсуждать": Россия отказалась отвести войска от границ Украины и "вернуть их в казармы"

Война против Украины и ракеты на Кубе: итог недельных переговоров Россия-Запад

Наложено полсотни техники: в оккупированном Крыму РФ устроила обучение противокорабельных ракетных