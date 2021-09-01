В Пентагоне Зеленский говорил о Донбассе: Военные учения РФ "Запад-2021" усиливают напряженность

В Офисе Зеленского отметили, что Украина пытается урегулировать ситуацию на Донбассе мирным путем.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Минобороны США Ллойдом Остином обсудили ситуацию на Донбассе. В контексте этого речь шла о российских военных учениях "Запад-2021".
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
"Стороны обсудили ситуацию на востоке нашей страны, которая остается напряженной, несмотря на усилия Украины по достижению деэскалации мирным дипломатическим путем. В частности, напряженность усиливается в связи с проведением Российской Федерацией военных учений "Запад-2021", — говорится в сообщении.
Напомним:
- Делегация Украины во главе с президентом посетила Пентагон. Во время визита министры обороны Украины и США — Андрей Таран и Ллойд Остин — подписали соглашение о стратегической основе оборонного партнерства между государствами.