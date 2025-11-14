Переговоры.

В настоящее время переговоры между Украиной и Российской Федерацией никуда не двигаются. Москва проявляет мало интереса к продвижению в переговорах.

Об этом подчеркивает военный аналитик Sky News Майкл Кларк.

"То, что происходит в Покровске, не имеет никакого отношения к тому, что не происходит в Стамбуле", - подчеркнул он.

По словам Кларка, несмотря на происходящее на передовой в переговорах почти ничего не меняется. Однако Россия, считает эксперт, "кажется, с этим согласна". Единственным исключением является продолжающийся обмен пленными.

Аналитик Sky News вспоминает интервью с замминистра иностранных дел Украины Сергеем Кислицей.

"Он (Кислица - Ред.) сказал, что россияне очень тщательно изучают нас (представителей Киева - Ред.) как личностей. Они очень хорошо подготовлены, знают, кто мы, какое у нас происхождение, что за семьи у нас и так далее. И он сказал... что они делают все, чтобы нас раздражать и спровоцировать на гнев", - сказал он.

Кларк рассказывает, что некоторые российские дипломаты "известны своей бранью" во время переговоров.

"Они пытаются раздражать своих оппонентов индивидуально, чтобы те ушли с переговоров, и Россия могла обвинить их в срыве переговоров", - сказал Кларк.

Он убежден: для того, чтобы дело действительно двинулось с места, "нужно гораздо больше давления со стороны США" Кларк. Впрочем, нет никаких признаков того, что это может произойти в ближайшее время, констатирует военный аналитик.

Напомним, первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что переговоры с Россией прекращены. По этому словам, мирные переговоры в этом году “завершились с незначительным прогрессом, они теперь прекращены”.

В свою очередь, спикер Кремля Дмитрий Песков во всем обвиняет Киев. Он заявил, что РФ будет продолжать войну, если якобы "нет возможности для переговоров". Представитель Кремля, комментируя переговоры, цинично пригрозил, что Киеву "рано или поздно" придется вести переговоры "из гораздо худшего положения".

