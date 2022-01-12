В Politico узнали подробности "тайной" военной помощи Украине от США на $200 млн

В Politico узнали подробности "тайной" военной помощи Украине от США на $200 млн

По данным издания, Киев "на самом высоком уровне" проинформировали о предстоящей помощи еще в прошлом месяце.

США в рамках одобренной дополнительной оборонной поддержки для Украины в размере 200 миллионов долларов предоставят стране радиолокационные системы и морское оборудование.

Об этом со ссылкой на ряд собственных источников в американском и украинском правительствах во вторник, 11 января, сообщает Politico.

Отмечается, что пакет поддержки на 200 миллионов долларов утвердили в пределах полномочий президента США Джо Байдена на списание средств, согласно которым он может оказать помощь находящейся в опасности стране.

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Для принятия соответствующего решения американский лидер должен поручить госсекретарю и министру обороны выделить из запасов Пентагона определенный объем помощи, после чего сообщить Конгрессу, что "непредвиденная чрезвычайная ситуация нуждается в немедленной военной помощи".

Впрочем, несколько сотрудников Конгресса США заявили, что не знали о решении оказать Киеву дополнительную поддержку и впервые услышали о нем во время недавнего тайного брифинга.

Между тем, советник президента Украины Владимира Зеленского на условиях анонимности рассказал изданию, что Киев "на самом высоком уровне" проинформировали о предстоящей помощи еще в прошлом месяце.

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"Учитывая, что разведка США последовательно предполагает, что Россия может начать полномасштабное вторжение, используя всю свою военную мощь, эта помощь позволила бы Украине нанести дополнительный ущерб России, но существенно не изменила бы результат", — указал украинский чиновник.

По данным издания, ни одно оружие из 200-миллионного пакета помощи еще не дошло до Украины и сроки первых поставок пока неизвестны.

В Politico указывают, что Байден не в первый раз использует свои полномочия по списанию средств. Так, в августе незадолго до встречи с Зеленским он обязал США предоставить Киеву военную помощь на сумму 60 миллионов долларов. Часть этого транша, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы, прибыла в Украину в прошлом месяце.

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Напомним, что впервые информация об одобрении США дополнительной оборонной поддержки для Украины в размере 200 миллионов долларов появилась на сайте CNN.

Сообщалось, что "администрация президента Джо Байдена без лишнего шума санкционировала дополнительную помощь Украине в размере 200 миллионов долларов в конце декабря на фоне наращивания российских войск вдоль украинских границ".