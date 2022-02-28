Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"В полку интербандеровцев прибыло": украинцы из Французского иностранного легиона смогут поехать в Украину в полной боевой экипировке

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"В полку интербандеровцев прибыло": украинцы из Французского иностранного легиона смогут поехать в Украину в полной боевой экипировке

Иллюстративное фото / Associated Press

Украина сформирует дополнительный легион территориальной обороны из иностранцев.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает, что украинцы из Французского иностранного легиона смогут поехать в Украину в полной боевой экипировке.

Об этом идет речь в соответствующем сообщении в Telegram-канале.

Французский иностранный легион, состоящий из высококвалифицированных пехотинцев, отпускает украинцев, желающих защищать свою Родину. При этом им оставляют полную экипировку.

Президент Украины также сообщил, что Украина сформирует дополнительный легион территориальной обороны из иностранцев. "Так что в полку интербандеровцев прибыло. Чувствуйте, варвары!" – написали в ВСУ.

Французский Иностранный легион – военное соединение французской армии. Легион состоит из высококвалифицированных пехотинцев и уникален тем, что открыт для иностранцев, готовых служить в вооруженных силах Франции.

Легион являлся ведущим участником во всех решающих милитарных моментах истории Франции.

Ранее легион насчитывал до 40 000 человек, ныне личный состав сократился до 9 000 человек.

В наши дни Легион используют в основном для предотвращения военных действий в рамках миссий под эгидой ООН или НАТО (например, Босния, Косово, Афганистан), в миротворческих операциях, для эвакуации людей из районов ведения военных действий, предоставления гуманитарной помощи, восстановления инфраструктуры (например, в Ливане и после цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии). В то же время, Легион готов к проведению спецопераций (боев в джунглях, в ночных условиях, против террористов и для освобождения заложников).

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация