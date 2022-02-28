"В полку интербандеровцев прибыло": украинцы из Французского иностранного легиона смогут поехать в Украину в полной боевой экипировке

"В полку интербандеровцев прибыло": украинцы из Французского иностранного легиона смогут поехать в Украину в полной боевой экипировке

Украина сформирует дополнительный легион территориальной обороны из иностранцев.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает, что украинцы из Французского иностранного легиона смогут поехать в Украину в полной боевой экипировке.

Об этом идет речь в соответствующем сообщении в Telegram-канале.

Французский иностранный легион, состоящий из высококвалифицированных пехотинцев, отпускает украинцев, желающих защищать свою Родину. При этом им оставляют полную экипировку.

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Президент Украины также сообщил, что Украина сформирует дополнительный легион территориальной обороны из иностранцев. "Так что в полку интербандеровцев прибыло. Чувствуйте, варвары!" – написали в ВСУ.

Французский Иностранный легион – военное соединение французской армии. Легион состоит из высококвалифицированных пехотинцев и уникален тем, что открыт для иностранцев, готовых служить в вооруженных силах Франции.

Легион являлся ведущим участником во всех решающих милитарных моментах истории Франции.

Ранее легион насчитывал до 40 000 человек, ныне личный состав сократился до 9 000 человек.

В наши дни Легион используют в основном для предотвращения военных действий в рамках миссий под эгидой ООН или НАТО (например, Босния, Косово, Афганистан), в миротворческих операциях, для эвакуации людей из районов ведения военных действий, предоставления гуманитарной помощи, восстановления инфраструктуры (например, в Ливане и после цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии). В то же время, Легион готов к проведению спецопераций (боев в джунглях, в ночных условиях, против террористов и для освобождения заложников).