В Польше анонсировали еще одну встречу Дуды и Зеленского: о чем будут говорить

В ходе переговоров с США и НАТО Россия не отказалась от своих радикальных ожиданий.
Президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Главы государств будут говорить об агрессии РФ по отношению к Украине.
Об этом заявил глава бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, сообщает PAP.
"Впереди неделя, в течение которой также будут многочисленные консультации, преимущественно среди союзников. Наш президент встретится с президентом Украины", — сказал он.
Как отмечается, необходимость консультаций вызвана тем, что после переговоров с Западом "россияне не отказались от своих требований, слишком радикальных, а если прямо говоря – наглых". Таким образом, по его словам, нужно быть готовыми к разным сценариям развития ситуации вокруг Украины.
По его мнению, широкомасштабное наступление российской армии является "наименее вероятным" сценарием, но его тоже нельзя исключать.
"Россия, видимо, стоит перед дилеммой: если Запад сохранит свою решительную позицию, то есть Путин ничего не достигнет, то россияне что-то захотят сделать. Он также должен осуществить какой-то жест по отношению к собственному обществу. И это риск", — пояснил глава БНБ.
К слову, 12 января после заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе Йенс Столтенберг заявил об отказе идти на ультиматум России по принятию Украины в Альянс.
Напомним, в декабре 2021 года три президента Украины, Польши и Литвы встретились на Прикарпатье в резиденции "Синегора".
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