В Польше допустили "закрывание глаз" на оккупацию Крыма Россией, чтобы та нашла свое "европейские корни"

В Польше допустили "закрывание глаз" на оккупацию Крыма Россией, чтобы та нашла свое "европейские корни"

В одной из главных польских партий не исключают, что могут простить РФ незаконную аннексию Крыма для налаживания отношений.

Советник лидера одной из основных польских оппозиционных партий "Движение Польша 2050" Катажина Пелчиньска-Наленч, ранее занимавшая должность посла в РФ, высказала мнение, что однажды "придется закрыть глаза на оккупацию Крыма".

Об этом она сказала в интервью для Польского института международных отношений

По мнению польской дипломатка, чем больше россиян чувствуют, что "в Европе их любят", тем выше шансы, что однажды они смогут приспособиться и "найти свои европейские корни".

"Возможно, нам придется полюбить их с Крымом. Будем реалистами: нам не понравится Россия с Донбассом, но, возможно, когда с Крым не будет выхода... Я не хочу защищать (незаконное. — Ред.) аннексию Крыма, потому что это, безусловно была агрессия, но мысль, что РФ добровольно откажется от Крыма. я этого не вижу. Даже в очень демократической России с очень демократичной властью я не вижу возвращения Крыма", — сказала Пелчинский-Наленч.

"Возможно, нам придется полюбить их с Крымом. Будем реалистами, нам не понравится Россия с Донбассом, но, возможно, когда-то с Крымом не будет выхода", — добавила она.

Отметим, по последним опросам, "Движение Польша 2050" является третьей по популярности партией после руководящей политической силы "Право и справедливость" и оппозиционной "Гражданской коалиции". В течение определенного периода он занимал и второе место в рейтингах.

Напомним, Россия шантажом и угрозами пытается заставить руководителей государств не участвовать в "Крымской платформе", цель которой найти мирные пути для деоккупации незаконно оккупированного РФ полуострова.

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