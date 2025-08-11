- Дата публикации
В Польше хотят видеть Зеленского на встрече Трампа с Путиным
Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что участие Владимира Зеленского в переговорах Трампа с Путиным на Аляске станет оптимальным вариантом.
Приглашение президента Украины Владимира Зеленского на встречу Трамп-Путин на Аляске в нынешней ситуации было бы лучшим решением.
Об этом в воскресенье заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, сообщает PAP.
«Верю, что президента Зеленского пригласят», — сказал он.
Косиняк-Камыш отметил, что, по последним новостям, есть вероятность, что Зеленский будет присутствовать на встрече президента США Дональда Трампа с диктатором Путиным.
«Это было бы лучшим решением, и я верю, что это произойдет», — подчеркнул министр обороны Польши.
Он подчеркнул, что главной целью западного мира во главе с США является достижение справедливого и продолжительного мира.
«На прошлой неделе у меня была возможность пообщаться с ближайшими советниками президента Трампа, которые рассказали о его решимости достичь своей цели — мира. Польша сделает все возможное для достижения справедливого мира», — подытожил Косиняк Камыш.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что саммит между президентом США Дональдом Трампом и Путиным на Аляске, который состоится в пятницу, станет важным испытанием для российского диктатора.
Мы ранее информировали, что канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне предстоящей встречи Трампа с диктатором Путиным на Аляске.