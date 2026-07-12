В Польше хотят затормозить вступление Украины в ЕС: что предложил Чарнек

Польша / © Unsplash

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Кандидат в премьер-министры Польши от основной оппозиционной партии "Право и справедливость" Пшемислав Чарнек призвал не допустить вступления Украины в Европейский Союз.

По его словам, партия представляет в польский парламент проект резолюции против членства Украины в ЕС.

Чарнек объяснил эту инициативу тем, что в Украине, по его мнению, героизируют людей, которых польская сторона считает ответственными за Волынскую трагедию.

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«Мы подаем проект парламентской резолюции, выступающей против членства Украины в Европейском Союзе из-за героизации виновников Волынской резни», — заявил политик.

Он также призвал польское правительство противодействовать любому дальнейшему продвижению процесса интеграции Украины в ЕС.

По словам Чарнека, Европейский Союз не должен принимать в свой состав государство, которое, как он утверждает, «открыто ссылается на худшее возможное наследие».

Скандал из-за УПА между Украиной и Польшей — последние новости

Недавно глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов в интервью Польскому агентству прессы заявил, что Украина признает Волынскую трагедию. По его словам, одним из доказательств этого является проведение поисковых работ и эксгумаций останков поляков, погибших во время этих событий.

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В то же время в польской Познани произошел антиукраинский инцидент. Двое мужчин пытались попасть в офис, арендуемый гражданкой Украины, и заявляли, что хотят проверить, «поддерживает ли она Степана Бандеру».

Впоследствии выяснилось, что один из участников инцидента несколько месяцев назад задерживал Агентство внутренней безопасности Польши по подозрению в шпионаже в пользу России.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий во время мемориальных мероприятий 11 июля, когда в стране чтят память жертв Волынской трагедии, призвал законодательно запретить использование красно-черного флага ОУН-УПА.

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