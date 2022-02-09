В Польше идет строительство стены на границе с Беларусью: видео

Продолжается установка столбов.
Польские пограничники показали строительство стены на границе с Беларусью.
Об этом сообщает в сервисе микроблогов Twitter пограничная служба Польши.
"Строительство шлагбаума на границе Польша-Беларусь, участок вблизи населенного пункта Толче", — говорится в сообщении пограничников в соцсети.
Budowa bariery на granicy, odcinek ochraniany przez #PSGKuźnica, okolice m. Толче.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) 8 февраля 2022
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, bariera powstaje równocześnie на kilku odcinkach. #bariera #bezpieczeństwo pic.twitter.com/bMFWNTp9FY
Продолжается строительство шлагбаума на границе, устанавливаются столбы, на которые будут размещены заграждения.
Trwa budowa bariery на granicy, usadawiane это słupy, на которых bedą montowane przęsła.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) 8 февраля 2022
W minionym tygodniu odebrano 3,5 tys. słupów,to более 1 tys. więcej niż przewidywał harmonogram budowy. На месте budowy dostarczono również pierwsze przęsła (1 тыс.). #bariera #PSGKuźnica pic.twitter.com/tmACUZeXDo
В информации пограничников говорится, что они собрали 3,5 тысячи столбов, что на тысячу больше, чем предполагал график строительства. Первые заграждения также были доставлены на площадки на границе.
Напомним, что протяженность стены будет составлять 186 километров, а высота 5,5 метров. "Это самая большая строительная инвестиция истории пограничной службы. А стоимость его строительства – 1,6 млрд злотых", — говорится в сообщении.
Напомним:
- Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.
- Из-за миграционного кризиса Польша решила построить к середине 2022 года 180-километровую стену высотой 5,5 метра на границе с Беларусью.
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