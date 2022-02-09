В Польше идет строительство стены на границе с Беларусью: видео

Продолжается установка столбов.

Польские пограничники показали строительство стены на границе с Беларусью.

Об этом сообщает в сервисе микроблогов Twitter пограничная служба Польши.

"Строительство шлагбаума на границе Польша-Беларусь, участок вблизи населенного пункта Толче", — говорится в сообщении пограничников в соцсети.

Budowa bariery на granicy, odcinek ochraniany przez #PSGKuźnica, okolice m. Толче.



Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, bariera powstaje równocześnie на kilku odcinkach. #bariera #bezpieczeństwo pic.twitter.com/bMFWNTp9FY — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) 8 февраля 2022

Продолжается строительство шлагбаума на границе, устанавливаются столбы, на которые будут размещены заграждения.

Trwa budowa bariery на granicy, usadawiane это słupy, на которых bedą montowane przęsła.

W minionym tygodniu odebrano 3,5 tys. słupów,to более 1 tys. więcej niż przewidywał harmonogram budowy. На месте budowy dostarczono również pierwsze przęsła (1 тыс.). #bariera #PSGKuźnica pic.twitter.com/tmACUZeXDo — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) 8 февраля 2022

В информации пограничников говорится, что они собрали 3,5 тысячи столбов, что на тысячу больше, чем предполагал график строительства. Первые заграждения также были доставлены на площадки на границе.

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Напомним, что протяженность стены будет составлять 186 километров, а высота 5,5 метров. "Это самая большая строительная инвестиция истории пограничной службы. А стоимость его строительства – 1,6 млрд злотых", — говорится в сообщении.

Напомним:

Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции. Из-за миграционного кризиса Польша решила построить к середине 2022 года 180-километровую стену высотой 5,5 метра на границе с Беларусью.

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