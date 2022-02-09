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В Польше идет строительство стены на границе с Беларусью: видео

В Польше идет строительство стены на границе с Беларусью: видео

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В Польше идет строительство стены на границе с Беларусью: видео

Straż Graniczna

Продолжается установка столбов.

Польские пограничники показали строительство стены на границе с Беларусью.

Об этом сообщает в сервисе микроблогов Twitter пограничная служба Польши.

"Строительство шлагбаума на границе Польша-Беларусь, участок вблизи населенного пункта Толче", — говорится в сообщении пограничников в соцсети.

Продолжается строительство шлагбаума на границе, устанавливаются столбы, на которые будут размещены заграждения.

В информации пограничников говорится, что они собрали 3,5 тысячи столбов, что на тысячу больше, чем предполагал график строительства. Первые заграждения также были доставлены на площадки на границе.

Напомним, что протяженность стены будет составлять 186 километров, а высота 5,5 метров. "Это самая большая строительная инвестиция истории пограничной службы. А стоимость его строительства – 1,6 млрд злотых", — говорится в сообщении.

Напомним:

  • Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.
  • Из-за миграционного кризиса Польша решила построить к середине 2022 года 180-километровую стену высотой 5,5 метра на границе с Беларусью.

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