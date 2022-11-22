"В Польше начали ставить на военный учет украинских мужчин": какую дезинформацию распространяют пропагандисты РФ

Помимо войны на поле боя Россия ведет информационную войну, направленную на то, чтобы посеять хаос и панику среди мирного населения.

Центр противодействия дезинформации обнаружил, что в течение 21 ноября 2022 года кафиры распространили очередные фейки и дезинформации.

В частности, речь идет о следующих манипуляциях:

Фейк

Запорожский коллаборант В. Рогов заявил, что «украинские власти препятствуют выезду населения из Запорожья, чтобы использовать людей как живой щит для прикрытия военных объектов… При этом в Запорожье ВСУ используют тактику «слоеного пирога», когда военные живут в окружении гражданских, а военные склады находятся в окружении гражданских объектов».

Дезинформацию

Пропагандистские СМИ РФ сообщили, что «в Польше начали ставить на военный учет сбежавших от мобилизации украинских мужчин… с согласия ОП Украины Польша будет принудительно записывать украинских мужчин, прибывших в страну, в тренировочные лагеря для украинских военных».

Манипуляцию

Спикер президента РФ Д. Песков заявил, что «РФ призывает все страны повлиять на Украину, чтобы она прекратила обстреливать Запорожскую АЭС… Это не может не вызвать нашу обеспокоенность, это должно вызвать сильную обеспокоенность МАГАТЭ».

Какие фейки распространяет Россия

Напомним, что ранее глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что РФ пытается продвигать фейк о том, что якобы украинская ракета ПВО вызвала взрывы в Польше возле села Пшеводув.

Также Кремль разгоняет новый фейк о "наступлении" ВСУ на Белгород. Называют даже срок наступления – уже этой зимой.

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