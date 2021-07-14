В Польше назвали Беларусь турбюро для нелегальных мигрантов и пригрозили санкциями

В Польше назвали Беларусь турбюро для нелегальных мигрантов и пригрозили санкциями

По словам Рау, пока никто не ставил под сомнение обоснованность возможных санкций.

Беларусь выступает в роли турбюро для нелегальных мигрантов. Вопрос санкций открыт. Дискуссия на эту тему началась.

Об этом в среду, 14 июля, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау в интервью Польскому агентству прессы (РАР).

"Это чистый бизнес, организованный белорусским государством, выступающим в роли туристического агентства, которое организует все — от посадки в самолет в различных местах по всему миру до транспортировки до белорусско-литовской границы с подсказкой, где и когда эту границу можно успешно пересечь. Это комплексные циничные действия", — сказал Рау.

По его словам, если процесс привлечения мигрантов, можно сказать, коммерческих туристов из разных уголков мира, будет продлен, то не только Польша, но и все страны ЕС убедятся в необходимости введения дополнительных санкций против Минска. Это организованное нападение на общие границы ЕС.

Напомним:

Ввести новые санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами на границе двух стран предложила и Литва. Ситуация на границе Литвы с Беларусью продолжает вызывать беспокойство.

на границе двух стран предложила и Литва. Ситуация на границе Литвы с Беларусью продолжает вызывать беспокойство. 9 июля рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Литва начала строительство забора на границе с Беларусью .

. В Евросоюзе из-за нового миграционного кризиса, созданного властями Беларуси, заговорили о возможности приостановления визового режима с Минском.

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