В Польше назвали Беларусь турбюро для нелегальных мигрантов и пригрозили санкциями

По словам Рау, пока никто не ставил под сомнение обоснованность возможных санкций.
Беларусь выступает в роли турбюро для нелегальных мигрантов. Вопрос санкций открыт. Дискуссия на эту тему началась.
Об этом в среду, 14 июля, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау в интервью Польскому агентству прессы (РАР).
"Это чистый бизнес, организованный белорусским государством, выступающим в роли туристического агентства, которое организует все — от посадки в самолет в различных местах по всему миру до транспортировки до белорусско-литовской границы с подсказкой, где и когда эту границу можно успешно пересечь. Это комплексные циничные действия", — сказал Рау.
По его словам, если процесс привлечения мигрантов, можно сказать, коммерческих туристов из разных уголков мира, будет продлен, то не только Польша, но и все страны ЕС убедятся в необходимости введения дополнительных санкций против Минска. Это организованное нападение на общие границы ЕС.
Напомним:
- Ввести новые санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами на границе двух стран предложила и Литва. Ситуация на границе Литвы с Беларусью продолжает вызывать беспокойство.
- 9 июля рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Литва начала строительство забора на границе с Беларусью.
- В Евросоюзе из-за нового миграционного кризиса, созданного властями Беларуси, заговорили о возможности приостановления визового режима с Минском.