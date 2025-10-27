В Польше назвали условие для встречи Зеленского и Навроцкого: что известно

Кароль Навроцкий / © Associated Press

Руководитель отдела международной политики в Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский должен сам прибыть в Варшаву, желая встретиться с польским лидером Каролем Навроцким.

Такое заявление Пшидач сделал в интервью телеканалу TVN24, комментируя возможность визита Навроцкого в Киев.

«Если президент Владимир Зеленский хочет увидеться с Каролем Навроцким, ничто не мешает ему сесть в поезд и приехать в Варшаву на встречу», — сказал Пшидач.

Отвечая на вопрос, не имел ли Навроцкий, учитывая больший политический опыт Зеленского, первым посетить украинского президента, представитель Канцелярии отметил, что «в дипломатии таких правил нет». Он добавил, что визит лидеров Литвы, Латвии, Эстонии и Дании в Польшу после вступления Навроцкого в должность является примером того, что не всегда действует распространенное правило.

Пшидач также подчеркнул, что предстоящий диалог и планирование визитов будут зависеть от прогресса в «историческом» и «экономическом диалоге». На прямой вопрос, посылали ли официальные приглашения на встречу с обеих сторон, Пшидач ответил утвердительно.

Стоит отметить, по ссылке на собственные источники Gazeta Wyborcza, Навроцкий якобы не намерен посещать Киев, несмотря на четкие сигналы из Украины. С момента вступления Навроцкого в августе лидеры стран не проводили официальных встреч, ограничиваясь телефонным общением.

Напомним, ранее мы писали, что президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий могут встретиться в ближайшие недели. Украина ожидала получить график визита польского президента в ближайшие дни, однако точные даты пока не определены.

Также сообщалось, что Украина может ввести ответные меры, если Польша примет законопроект, приравнивающий деятельность ОУН и УПА к нацизму и коммунизму. Украина понимает «чувствительность темы Степана Бандеры, красно-черного флага» в Польше, поэтому призывает граждан Украины не использовать эти символы в Польше, «поскольку они вызывают негативные эмоции».