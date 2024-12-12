В Польше назвали условие участия своих войск в миротворческой миссии в Украине

Польша допускает возможность участия польских войск в миротворческой миссии в Украине под эгидой НАТО. Впрочем, в этом плане Варшава в первую очередь защищать свои интересы.

Об этом заявил спикер польского Сейма Шимон Головня в интервью Rzeczpospolita.

"С польской точки зрения, и мы об этом не раз говорили, наше участие в различных видах военных действий в Украине может происходить только под эгидой НАТО и в структурах НАТО. Есть много вещей, которые может комментировать только Украина, потому что это ее субъектность, ее независимость. Однако, я повторяю, если рассматривать любое участие Польши, на мой взгляд, на этом этапе нет другой формулы, кроме НАТО", — высказался польский политик.

Шимон Головня отмечает, что в настоящее время Варшава не знает деталей, обсуждаемых между президентами Франции, Финляндии, Украины и американской администрацией. По его словам, французский президент Эммануэль Макрон приедет в Варшаву и представит детали предложений и переговоров, которые он провел по случаю открытия собора Парижской Богоматери.

Как сообщалось, Франция и Польша обсудят отправку 40 тысяч европейских солдат в Украину.

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