В Польше не исключают, что кроме Беларуси построят стену и на границе с Украиной

В Польше не исключают, что кроме Беларуси построят стену и на границе с Украиной

По его словам, Польша должна быть готова к "годам тревоги, агрессии".

Польша может достроить стену на границе с Беларусью и продлить ее до границы с Украиной.

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Такое предположение в интервью "Gazeta Polska Codziennie" высказал вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, пишет rmf24.pl.

"Я не исключаю, что уже строящуюся стену на границе (ред. — с Беларусью) придется укреплять и продолжить до границы с Украиной", — сказал он и добавил, что сегодня неизвестно, в каком направлении пойдет российская агрессия, но надо готовиться к разным вариантам.

По мнению Качиньского, "Москва решила, что настало хорошее время для того, чтобы завершить важные для нее дела". По словам польского чиновника, Россия сейчас, по крайней мере, временно, в одной команде с Китаем, который также укрепляет свои позиции. В то же время, Запад "годами очень наивно смотрит на Москву".

Что касается нападения РФ на Украину, то Качиньский оценивает такой сценарий как нерациональный.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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