В Польше не исключают ни одного варианта развития событий на границе Украины и РФ: что считает Дуда

Польские власти считают ситуацию серьезной.
Власти Польши не исключают никакого варианта развития ситуации на границе Украины с Россией и сохраняют тесное сотрудничество с нашим государством.
Об этом глава Кабинета президента Польши Павел Шрот рассказал Польскому радио, пишет Укринформ.
По его словам, Анджей Дуда получает информацию о ситуации на украинско-российской границе – как от польских служб, так и от союзников Польши.
"Сейчас мы не исключаем ни одного варианта. Ситуация — серьезная. Мы тесно сотрудничаем с Украиной. Перед праздниками президент (Дуда – ред.) встречался с президентом Владимиром Зеленским в формате Люблинского треугольника. В ближайшее время – это не последние контакты, сотрудничество очень интенсивное", – заметил Шрот.
Он подчеркнул, что президент Польши очень поддерживает Украину, когда речь идет о сохранении ее территориальной целостности, а также о демократическом устройстве.
Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что российские войска в Украине "утопят в крови".
Читайте также:
- Вице-президент США Гаррис пригрозила России "невиданными" санкциями в случае вторжения в Украину
- Британия готовит эвакуацию своих военных из Украины в случае вторжения РФ — Daily Express
- К Рождеству или к Крещению: в ТКГ рассказали, когда может решиться вопрос обмена пленными