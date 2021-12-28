В Польше не исключают ни одного варианта развития событий на границе Украины и РФ: что считает Дуда

В Польше не исключают ни одного варианта развития событий на границе Украины и РФ: что считает Дуда

Польские власти считают ситуацию серьезной.

Власти Польши не исключают никакого варианта развития ситуации на границе Украины с Россией и сохраняют тесное сотрудничество с нашим государством.

Об этом глава Кабинета президента Польши Павел Шрот рассказал Польскому радио, пишет Укринформ.

По его словам, Анджей Дуда получает информацию о ситуации на украинско-российской границе – как от польских служб, так и от союзников Польши.

"Сейчас мы не исключаем ни одного варианта. Ситуация — серьезная. Мы тесно сотрудничаем с Украиной. Перед праздниками президент (Дуда – ред.) встречался с президентом Владимиром Зеленским в формате Люблинского треугольника. В ближайшее время – это не последние контакты, сотрудничество очень интенсивное", – заметил Шрот.

Он подчеркнул, что президент Польши очень поддерживает Украину, когда речь идет о сохранении ее территориальной целостности, а также о демократическом устройстве.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что российские войска в Украине "утопят в крови".

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