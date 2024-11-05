В Польше обвинили Зеленского во втягивании страны в войну

По мнению вице-премьера Польши, втягивание в войну произойдет, когда Варшава согласится сбивать российские ракеты и дроны.

Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в желании втянуть Варшаву в войну с Россией.

Об этом сообщает Radio Zet.

Гавковский раскритиковал Зеленского за его последние заявления, назвав высказывания "не достойными политика, который многим обязан Польше".

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Отвечая на вопросы журналистов, политик сказал, что Киев нечестно ведет себя в отношении Варшавы.

"Подаренная техника, граждане, о которых позаботились... Польша – большой друг Украины, транспортный узел. Мне казалось, что в таких ситуациях надо говорить кому-то "спасибо", а не упрекать..." – высказался польский вице-премьер-министр.

"Зеленский хочет, чтобы Польша сбивала ракеты над Украиной, то есть хочет, чтобы Польша вступила в войну, то есть хочет, чтобы Польша воевала с Россией. Зеленский в этих заявлениях хочет втянуть Польшу в войну с Россией", – заявил Гавковский.

Он заявил о своих ожиданиях, чтобы Зеленский и Украина ценили Польшу как друга, который протянул руку в трудные времена, а не критиковали, когда захотели еще больше.

Напомним, Зеленский раскритиковал Польшу за отказ сбивать российские ракеты и дроны, летящие в ее направлениии, и за то, что Варшава до сих пор не передала Киеву обещанные старые истребители МиГ-29.

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