Нужно быть очень аккуратным, когда предлагают ложный мир на основе иллюзий.

Перед началом переговоров о прекращении войны в Украине нужно остановить российское наступление, которое приводит к большим разрушениям и потерям.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Республики Польша Марек Правда, передает Эспрессо.

Он заявил, что нужно быть очень осторожным, когда предлагают ложный мир на основе иллюзий.

"Иногда, когда слушаешь наших коллег в разных европейских странах, начинаешь думать, что они верят: если наши оппоненты, наши враги выполнили одно-два условия, то проблема решена. Но враг мыслит совсем иначе, и верить на слово вряд ли можно", – сказал он.

Правда отметил, что для России Запад воспринимается как враг не потому, что делает Запад, а потому, что западная цивилизация базируется на правилах и определенных ценностях.

"Собственно, это они видят угрозой. По этой логике, России нужно, чтобы стоящий на правилах Запад становился более нестабильным, где правила не действуют. Россия не хочет жить в мире в сообществе мирных стран, она хочет существовать в хаосе, где вокруг недовольны, разъярены нестабильностью. Вот чего стремится такой игрок, как Россия", — отметил он.

Правда, заявил, что странам НАТО следует начали учиться заново и становиться сильнее, несмотря на любые заявления со стороны США.

"НАТО не умерло, не остановилось. Мы не думаем, что новый президент США сможет, как он говорит, похоронить НАТО. Мы все-таки верим, что будет сотрудничество в полицентрическом мире, потому что мы нужны друг другу. Мы можем не соглашаться с многих вопросов, но в ключевых вопросах трансатлантического сотрудничества нас ждет только сотрудничество, потому что это в наших интересах. Например, переговоры об окончании войны, которые помогают Украине. и не вознаграждают агрессора. С первой каденции Дональда Трампа мы помним, что он адвокатировал политику силы и был первым, кто передал комплекты оружия боевому назначению Украине от США. Это делает нас определенными оптимистами, что и от этой каденции можно ожидать сотрудничества. в рамках Альянса в полицентрическом мире. только двустороннее сотрудничество важно", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина стремится усилить позицию перед переговорами и эта зима является критическим моментом.

Кроме того, мы ранее информировали, что заключенное мирное соглашение с Россией может помешать США.

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