В Польше объяснили, почему помощь Украине — их государственный интерес

Польша и Украина / © Getty Images

Реклама

Польша заинтересована в дальнейшей военной поддержке Украины, поскольку украинская противовоздушная оборона фактически является одним из границ защиты польской территории.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Clash Report .

Реклама

По словам польского министра, российские ракеты и беспилотники уже падают в считанные километры от границы Польши.

Реклама

"Если у Украины нет систем противовоздушной обороны, если у нее нет боеприпасов для сбивания этих дронов, большинство из них пролетят через Украину и достигнут Польши", — заявил Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что именно поэтому поддержка Украины отвечает государственным интересам Польши: российские воздушные цели должны быть перехвачены еще над украинской территорией, прежде чем они смогут представлять угрозу Польше.

Это не первое подобное заявление Косиняка-Камиша. Ранее в польском Сейме он также отмечал, что предпочитает, чтобы переданные Украине ракеты Patriot сбивали российские ракеты над Украиной, а не уже у польских городов.

В последние дни Варшава ужесточает меры безопасности у украинской границы. Польское правительство заявляло, что российские удары происходят всего в нескольких километрах от территории страны, а дальнейшая эскалация может представлять непосредственную угрозу и для Польши.

Реклама

Косиняк-Камыш также заявил, что Россия в течение последней недели неоднократно "тестировала реакцию Польши и НАТО", когда российские беспилотники приближались к польской границе. Польша и союзники поднимали авиацию и приводили силы в готовность.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил , что новая атака российского беспилотника вблизи украинского Ягодина произошла в символическую для Польши дату, а именно, 17 сентября, в день, когда в 1939 году Советский Союз начал вторжение в Польшу.

Новости партнеров

Новости партнеров