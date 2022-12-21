В Польше объяснили, почему так сильно помогают Украине в войне

Если бы Польша не начала "помогать украинцам, она была бы в гораздо большей опасности, чем сейчас".

Такое мнение высказал глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качинский в одном из последних интервью, пишут польские СМИ.

"Уровень угрозы был бы несравнимо выше, кроме того, снизились бы наши позиции на международной арене. Мы бы поставили себя в ряды пророссийских государств, потерпели бы моральное поражение. Словом, твердая приверженность поддержке Киева — это правильное решение во всех отношениях: это самое безопасное для Польши, лучше политически и показывает нас в лучшем свете", — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о возможности дальнейшей помощи Украине, Качинский подчеркнул, что когда речь идет о военной поддержке, Польше нужно "вздохнуть глубоко, чтобы не задыхаться".

Политик отметил, что Украина все еще нуждается в поддержке Польши. По его словам, роль Варшавы сейчас решающая.

"Поддержка Украины является приоритетом, но мы должны помнить о развитии нашего оборонного потенциала", — добавил он.

Напомним, Польша с начала полномасштабного вторжения "включилась" в помощь Украине. Ныне соседняя страна одна из наиболее помогающих нам победить российского агрессора и отстоять свою независимость. Кроме того, именно Польша приняла больше всего украинцев, которые вынуждены покинуть свои родные дома из-за российского террора. Беженцам в Польше всячески помогают, а также изрядно поддерживают и устраивают для них различные мероприятия, чтобы они чувствовали себя как дома.

Президент Польши Анджей Дуда говорит, что его страна предоставила Украине огромную военную поддержку, которая оценивается примерно в 2 миллиарда долларов, и полякам сейчас "приятно получить информацию о том, что вооружение, изготовленное в Польше, хорошо работает и действительно помогает украинским воинам защищать территорию Украины".

Впрочем, недавно дружеская Украина Польша заблокировала пакет помощи — 18 миллиардов евро макрофина, обещанного и уже согласованного Евросоюзом.

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