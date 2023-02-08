В Польше объяснили, при каких условиях Украине могут предоставить самолеты: однако есть "но"

Однако это возможно только в рамках НАТО или более узкой коалиции.

Однако в настоящее время этот вопрос не обсуждается.

Об этом во время заседания комиссии по национальной обороне Сейма Польши по теме нынешней ситуации в Украине в связи с российской агрессией заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич, — пишет Укринформ.

“Сегодня нет дискуссии по передаче (самолетов Украине – ред.). Если такие переговоры будут среди союзников или в рамках "Рамштайна", или в более узкой коалиции, то, конечно, мы, без сомнения, будем принимать в этом участие", — заметил Скуркевич, отвечая на вопрос о возможной передаче Польшей Украине самолетов F-16 и МиГ-29.

Напомним, что ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что решение о передаче Украине истребителей F-16 должно принимать Североатлантический альянс.

В то же время, ранее СМИ писали о том, что Вашингтон не будет запрещать союзникам поставлять истребители F-16 Украине.

Но военные эксперты считают, что Украина может получить истребители F-16 раньше, чем ожидалось.

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