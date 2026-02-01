В Польше отельер «наказал» антиукраинских политиков, передав их деньги Украине

Флаги Польши и Украины

В Польше владелец гостиничного бизнеса оригинально отреагировал на проведение мероприятия правой партии «Конфедерация», представители которой известны резкими антиукраинскими заявлениями. Предприниматель решил передать всю прибыль от события в поддержку Украины.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Одно из мероприятий партии состоялось в гостиничном комплексе в городке Лохув недалеко от Варшавы. Информация об этом вызвала недовольство среди местных жителей, ведь Конфедерация и ее лидер Гжегож Браун неоднократно выступали с критикой Украины. В результате несколько тысяч человек подписали петицию с призывом отменить аренду помещения.

Впрочем, в гостиничной сети Arche SA объяснили, что не имеют юридических оснований отказать в аренде, если заказчики выполнили все формальные требования. В то же время, руководство компании публично дистанцировалось от позиции политической силы.

Президент Arche SA Владислав Гроховский заявил, что не разделяет взглядов организаторов мероприятия и считает подобные события углубляющими общественные разделения. Поэтому он принял решение передать заработанные средства Украине.

По словам предпринимателя, это способ поддержать противостоящую российской агрессии страну и продемонстрировать солидарность с украинцами.

Таким образом, скандальная мера в итоге превратилась в благотворительную помощь Украине.

