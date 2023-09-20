В Польше отреагировали на заявление Зеленского о "сцене для московского актера"

Варшава надеется, что высказывания украинского президента в ООН не касались Польши.

В правительстве Польши прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в ситуации с зерном некоторые в Европе "помогают готовить сцену для московского актера".

На слова Зеленского отреагировал представитель польского правительства Петр Мюллер в эфире RMF FM.

Реакция Польши на заявление Зеленского по поводу зерна

Комментируя высказывания президента Украины, что некоторые в Европе "помогают готовить сцену для московского актера", Мюллер сказал: "Надеюсь, что эти слова не касаются Польши. Название нашей страны там не упоминалось, поэтому я не хотел бы их так воспринимать".

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"С самого начала в конфликте, который вызвала Россия, мы вели себя так, чтобы сохранить безопасность Европы, Украины, но также и Польши. Я считаю, что в таких ситуациях всегда нужны хладнокровные заявления", — добавил представитель польского правительства.

Он убежден, что Польша в этой ситуации действует "продуманно". Так, Мюллер сказал, что поляки помогают Украине в военном плане, чтобы она могла защитить и себя, и их от России.

"Однако в экономических, сельскохозяйственных вопросах мы должны защищать польские интересы", — отметил представитель польского правительства.

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Он также ответил, почему была отменена встреча президентов Польши и Украины на Генассамблее ООН. По словам Мюллера, когда проходят большие международные встречи, "иногда по сугубо организационным причинам встречи не проходят".

"Я не хотел бы делать здесь выводы", — добавил представитель польского правительства.

Напомним, во время выступления на Генассамблее ООН накануне Зеленский обвинил некоторых европейских партнеров, что те "действуют совместно с Россией и играют в "политическом театре". По словам Зеленского, они делают "триллер" в вопросе с зерном и "помогают выйти на сцену московскому актеру".

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