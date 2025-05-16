В Польше ответили, будут ли участвовать в миротворческой миссии в Украине

Военные Польши / © Associated Press

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Руководитель посольства Польши в Украине Петр Лукасевич, почему страна не планирует отправлять своих солдат в рамках потенциальной миротворческой миссии.

Об этом он сообщил в интервью Европейской правде.

Лукасевич заявил, что Польша готова поддержать миссию, «которая еще не создана, логистическими мероприятиями, участием в воздушных компонентах, которые будут так или иначе защищать эту логистику». Но в то же время он отметил, что она «нет ни названия, ни задачи, ни состава, ни политических условий».

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«В принципе, ничего нет. Есть некая идея, которая зависла в воздухе. Обратите внимание, что ни одна из стран, за исключением двух, не декларирует готовность присоединиться к этой миссии», — заявил представитель посольства.

Представитель польского посольства в Украине отметил, что страна обязательно обсудит этот вопрос снова, если появятся необходимые предпосылки, однако сейчас нет «никакой конкретики».

«Именно поэтому позиция Польши на данный момент однозначна. Польша не будет отправлять своих солдат. Она окажет поддержку миссии, которая будет сформулирована, но пока ни о чем конкретном речь не идет», — добавил Лукасевич.

Напомним, ранее Келлог заявил, что Польша отправит войска в Украину.

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