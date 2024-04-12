В Польше ожидают большую волну беженцев из Украины: в МИД назвали причину

Сикорский заявил, что "вскоре украинские города могут остаться без света".

Глава МИД Польши Радослав Сикорский упрекнул Конгресс США за промедление с помощью Украине, подчеркнув, что государству уже не хватает ракет к ПВО и это может означать большую волну беженцев.

Об этом министр заявил в эфире CNN 12 апреля, когда РФ устроила массированную атаку по Украине, в том числе полностью уничтожив Трипольскую ТЭС.

Сикорский сказал, что подобные атаки по гражданской инфраструктуре являются военным преступлением. Он подчеркнул, что Украина давно просит о разблокировании помощи от США.

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"Сейчас мы можем видеть, к чему приводит ее отсутствие. Украинские ТЭС рушатся одна за другой. Скоро украинские города могут остаться без света. И я ожидаю, что это может означать большую волну беженцев", — заметил польский министр.

Он напомнил, как президент США Джо Байден побывал с исключительным визитом в Киеве перед первой годовщиной полномасштабного вторжения, где заверил в поддержке. В то же время, как отметил Сикорский, законопроект о дополнительном финансировании помощи для Украины ждет решения Конгресса фактически с августа 2023 года.

"Призываю опять спикера Джонсона: дайте демократии принять решение… Вопрос нужно вынести на голосование, чтобы средства и необходимое оружие могли поставляться Украине. Если этого не будет, Россия будет наносить новые разрушения, а доверие к США будет под вопросом", — высказался глава польского МИД.

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Сикорский добавил, что ЕС и страны-члены потратили уже вдвое больше на помощь Украине, чем США.

"Сейчас нужно, чтобы США сделали то, что пообещал президент США", – сказал министр.

Позже Сикорский распространил в Сети новость о полном разрушении Трипольской ТЭС с подписью "Вот ваше место в истории", отметив в сообщении Кремль и спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.

Сообщение Радостава Сикорского о Трипольской ТЭС/Скриншот

К слову, в Белом доме отреагировали на очередные удары РФ по Украине, поразившие критически важные объекты энергетической инфраструктуры, в том числе Трипольскую ТЭС. Как заявили в ведомстве, это свидетельствует о необходимости Конгресса США немедленно внести на рассмотрение и принять законопроект с поддержкой Украины.

В тот же день США подписали соглашение о предоставлении Украине 138 млн дол. на модернизацию систем ПВО.

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