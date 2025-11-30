В Польше озвучили решение по встрече с Орбаном

Навроцкий / © Associated Press

Президент Кароль Навроцкий отменил встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном. Решение объясняется визитом политика в Москву.

Об этом написал глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в X.

Как отмечается, безопасность Европы зависит от солидарности, в частности, в энергетическом секторе. Так президент Кароль Навроцкий решил ограничить свой визит в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме. Это объясняется визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом.

«Присоединившись к президентам Чешской Республики, Словакии и Венгрии, он обсудит вопросы безопасности и сотрудничества в Центральноевропейском регионе», — подчеркнул Пшидач.

Ранее речь шла о том, что Орбан в Москве пожаловался Путину на войну.

«Украина — это сосед Венгрии, поэтому Венгрия в полной мере испытывает влияние украинского конфликта на себя, в частности, неся экономические потери, потому что экономическое взаимодействие блокируется боевыми действиями. И это правильно как в отношении Европы, так и в отношении нас», — сказал Орбан.

Также он заговорил о том, что все якобы заинтересованы в мире. Более того, Оран сделал Путину предложение. Мол, Венгрия готова «обеспечить площадку для переговоров и способствовать успешному завершению этого процесса».